Певец SHAMAN рассказал о своем стиле и отношении к Алле Пугачевой

Певец SHAMAN получил известность после участия в шоу «Голос» и «Фактор А», а недавно его патриотическая песня «Встанем» неожиданно для певца стала очень популярной. В интервью Teleprogramma.pro певец рассказал об отношении к Алле Пугачевой и другим покинувшим Россию звездам, а также о создании своего уникального стиля.

«Я думаю, что наконец-то паззл сложился. Пришло время. Я шел к этому 15 лет. Но, конечно, ключевым моментом стало то, что я начал писать песни, которые стали нравиться людям и подняли меня на вот такой уровень», — сказал певец о нахлынувшей популярности.

Во время участия в шоу SHAMAN неоднократно удостаивался похвалы Аллы Пугачевой, однако после окончания проекта с Примадонной не общался.

«Поэтому я не очень хорошо отношусь к телепроектам, они дают популярность на время. И там не позволяют исполнять свои песни, поэтому сейчас для меня важно, что я могу реализоваться благодаря собственным композициям», — отметил он.

О слухах, что Пугачева может навсегда остаться в Израиле, SHAMAN высказался однозначно: это ее выбор. То же касается и других звезд, покинувших Россию в последние месяцы.

«Это их выбор. Значит, такая судьба. У них такой путь, у меня другой», — сказал он.

Также певец рассказал о своем стиле, который придает ему узнаваемость. С дредами, заплетенными из собственных волос, он ходит уже несколько лет и считает это еще одним способом самовыражения, как и одежду, для которой сам выбирает ткани и шьет в ателье на заказ.

«Мне кажется, что это дико круто, потому что даже брендовые и люксовые магазины — это все-равно, по большему счету, масс-маркет. И он сделан, скажем так, для общего потребления. Там все равно все не будет сшито по тебе, так чтобы тютелька в тютельку. А здесь можно сделать чуть-чуть уже или шире и так далее. Вот это и есть свобода действия», — сказал он.