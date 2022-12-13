Знаменитости 13 декабря 2022, 13:19 Певец SHAMAN рассказал, что не пользуется услугами хореографа РИА «Новости»

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Российский исполнитель Ярослав Дронов, наиболее известный широкой аудитории по псевдониму SHAMAN, рассказал, что хореографию к своим песням на концертах он придумывает сам. Об этом певец сообщил в беседе с teleprogramma.pro.

«Ни в коем случае. Никаких хореографов!» — заявил Дронов.

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Певец отметил, что все движения являются естественной пластикой его тела, они передают эмоции и чувства. С помощью движений и театрализации номера артист доносит до слушателей смысл своих песен.

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Дронов также поделился, что не показывает тексты своих песен на оценку близким перед тем, как выпустить их. Кроме того, ни один концерт артиста не обходится без исполнения гимна Российской Федерации.