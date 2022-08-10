Певец SHAMAN призвал не ставить рэперов-новичков в один ряд с Фредди Меркьюри

Непрофессиональных музыкантов следует относить к отдельной категории и не ставить в один ряд со звездами вроде Фредди Меркьюри. Певец, музыкант, хедлайнер подмосковного гастрофестиваля «Сыр! Пир! Мир!» SHAMAN в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик предложил относить их к «музыкальному юмору» или «музыкальным зарисовкам».

«Музыка — это профессия. Любой профессии надо учиться, хотя бы азам, для того чтобы понимать законы жанра. Я думал о том, чтобы, возможно, была другая музыкальная категория для артистов, которые просто хайпуют. Например, „музыкальный юмор“ или „музыкальные зарисовки“, которые не связаны с музыкой», — сказал он.

Артист предположил, что часто зрителей возмущает именно это — они открывают музыкальную платформу, а там в одном ряду стоят, к примеру, Фредди Меркьюри и рэпер, который появился день назад. Все встало бы на свои места, если бы для таких исполнителей придумали отдельную, более подходящую категорию.

Людям сложно объяснить, когда они видят своего любимого исполнителя, которого слушают несколько десятков лет, а тут новый, какой-то молодой, который делает „хайп-поп“. Тогда станет все понятно

SHAMAN рассказал о своем подходе к работе. Его целевая аудитория — женщины от 30 до 55 лет. После успеха песен «Встанем» и «Я русский» 30% зала стали занимать мужчины и даже дети. Текст, музыку и аранжировку артист готовит сам в небольшой домашней студии и не частит с хитами. Им, во-первых, нужно время «раскачаться», во-вторых, лучше делать релиз сразу вместе с клипом.

«Я хочу в дальнейшем выпускать песню сразу же с клипом. Мне это безумно понравилось, потому что люди, когда включают песню, слушают ее, смотрят клип, получают весь спектр эмоций. Соответственно, реакция лучше, песня заходит лучше», — сказал он.

В начале августа SHAMAN выступил на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье, став хедлайнером первого дня программы. В марте 2023 года музыкант даст два больших концерта — в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.