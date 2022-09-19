Певец SHAMAN поделился секретом своего успеха | 360°

Знаменитости 19 сентября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Певец SHAMAN поделился секретом своего успеха SHAMAN рассказал, что причина его успеха заключается в умении удивить слушателя РИА «Новости»

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В последнее время певец Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, смог завоевать славу и любовь слушателей. В интервью радио «КП» молодой исполнитель рассказал о секретах своего успеха.

По словам музыканта, благодаря участию в шоу «Голос» он смог заработать медийность. Однако у него на тот момент не было возможности исполнять собственные треки. Он подчеркнул, что мечтал реализоваться как автор и исполнитель собственных композиций.

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Дронов подчеркнул, что находился с рождения в русской музыкальной традиции. Это и послужило основой его творчества в дальнейшем. Он подчеркнул, что первое музыкальное образование получил по специальности «народное пение», передал сайт kp.ru.

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«С самого начала я был сам себе продюсером, хорошо изучил законы жанра и сцены. Хорошо петь мало — я никогда не хотел быть просто „динамиком“, из которого несутся ноты. И поставил себе цель, чтобы созданные мной песни остались надолго. Для этого нужно запомниться, удивить слушателя», — рассказал исполнитель.

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