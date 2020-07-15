Певец Сергей Жуков показал, как он выглядел в подростковом возрасте

На снимке видно, что юный Жуков сидит на диване, на стене висит персидский ковер. Будущий артист одет в белую рубашку и брюки, пишет РИА ФАН.

«Вот раньше как было… Коленки содрал, на подорожник грязный поплевал, приложил, дальше погнал. Руку сломал? До свадьбы заживет!» — поделился воспоминаниями певец.

Он отметил, что во времена его детства воспитание было более строгим, чем сейчас. Но, по его словам, ребенку давали возможность развиваться самостоятельно. Как считает исполнитель, большинство детских проблем, которые раньше казались пустяками, теперь пугают взрослых.

«Молоко не пей, сладкое не ешь, на лактозу не смотри, авокадо с сельдереем жуй», — привел пример нынешнего воспитания артист.

Подписчики согласились с мнением артиста. В комментариях пользователи Сети написали о своих детских воспоминаниях. Некоторые пошутили, что удивляются, как после всех приключений им удалось дожить до взрослых лет.