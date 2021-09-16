Певец Сергей Ашихмин рассказал о творческих планах

Певец Сергей Ашихмин дал интервью ИА Nation News. Он рассказал о планах на будущее и о том, откуда черпает вдохновение.

В ближайшее время певец выпустит несколько новых треков, которые уже находятся на стадии сведения. Однако это еще не все: Ашихмин планирует создать свой бренд одежды, а также заняться продюсированием.

«Сейчас занимаюсь дизайном одежды, развиваю собственный бренд. Но, безусловно, основное мое внимание направлено на музыку, первоначально я музыкант. Возможно, в дальнейшем, я также задумаюсь о продюсировании проектов», — рассказал музыкант.

Ашихмин рассказал, что поддерживает тенденцию объединения нескольких артистов для создания хита, однако у него лучше получается творить в одиночестве, когда удается полностью погрузиться в творческий процесс.

«Вдохновение очень важно для творческой деятельности. Ко мне, в основном, оно приходит, когда остаюсь один, погружаюсь в себя, в собственные мысли или во время прослушивания близкой мне музыки других исполнителей», — поделился певец.