Певец Семен Канада рассказал, как снял клип у себя дома

Российский певец, продюсер, многократный лауреат премии «Шансон года» Семен Канада рассказал, как однажды снял клип у себя дома, написал сайт Pravda.Ru.

Видеоклип к песне «Я ищу свою женщину» был создан спонтанно. В нем снялись такие известные артисты, как Федор Добронравов и Сергей Рост. Идея запечатлеть гостей Канады в ролике пришла в голову кинорежиссеру Ивану Щеголеву.

«Однажды, будучи у меня в гостях, Ваня говорит: «Давай клип снимем». Говорю: ну давай, сценарий придумаем… Он говорит: «А зачем? Мы находимся у тебя дома, здесь всегда атмосфера просто праздника и радости», — отметил музыкант.

В итоге приятели позвонили друзьям и сняли клип во время теплых посиделок.