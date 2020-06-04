Певец Рыбак впервые рассказал о своей зависимости

Победитель песенного конкурса Евровидение — 2009 Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов. Признание он сделал в своем Instagram-аккаунте.

Певец рассказал, что хранил эту тайну 11 лет.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — написал Рыбак.

По его словам, зависимость постоянно портила его отношения с окружающими. Однако самое главное, она почти уничтожила его волю к жизни.

В январе Рыбак приступил к курсу реабилитации, он находится под наблюдением врачей.

В ближайшие недели музыкант пообещал поделится своим опытом с подписчиками. Он надеется, что сможет помочь кому-нибудь этой информацией.

На Евровидении — 2009 Александр Рыбак, белорус по происхождению, представлял Норвегию. Он также выступал на конкурсе в 2018 году, написала «Газета.ru».