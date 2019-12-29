Певец Рома Жуков напился и устроил дебош в якутском аэропорту

Полицейские привлекли к административной ответственности в аэропорту Нерюнгри нетрезвого певца Рому Жукова и его спутницу. Сначала их доставили в отделение из-за неадекватного поведения в зоне досмотра. Уже в полиции Жуков и летевшая с ним девушка начали ругаться со стражем порядка.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк из зоны досмотра 52-летнего мужчину и 27-летнюю женщину доставили в линейный пункт полиции. Во время составления протокола мужчина стал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции и на замечания не реагировал.

В их отношении составили административные протоколы по статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По факту инцидента организовали проверку. Ее результаты направят в следственные органы.

Популярность пришла к Жукову в конце 1980-х — начале 1990-х годов. У певца семеро детей. В 2017 году он ушел из семьи и переехал в Сочи, где открыл свой ресторан.