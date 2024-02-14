Знаменитости 14 февраля 2024, 19:08 Певец Родион Газманов заявил, что готов взять в руки автомат для пользы СВО

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Певец Родион Газманов заявил, что готов взять в руки оружие, если это потребуется для защиты Отечества. Об этом он рассказал «Абзацу» в рамках проекта «Так сказать».

По его словам, он не имеет достаточно навыков для боя, но, несмотря на это, не откажется защищать Родину, если возникнет такая необходимость. Но пока он, по его словам, приносит больше пользы музыкой.

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«Пока люди, которые принимают решения, считают, что я своей стране принесу больше пользы с микрофоном в зоне боевых действий, чем с автоматом, буду с микрофоном. Когда решат по-другому, значит, придется брать в руки автомат», – подчеркнул артист.

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