Певец Рик Эстли подал в суд на Yung Gravy из-за имитации его голоса в треке Betty

Певец из Великобритании Рик Эстли подал иск в суд на американского рэпера Yung Gravy. Причиной разбирательств стал трек Betty (Get Money), который принес хип-хоп-исполнителю наибольшую известность. Об этом сообщило агентство TMZ.

Издание получило материалы дела. В них говорится, что рэпер и его продюсеры сговорились и специально «включили почти неразличимую имитацию голоса мистера Эстли во всю песню». Певец заверил, что в композиции Betty прослушивается голос, звучавший в его треке Never Gonna Give You Up 1987 года выпуска.

Эстли также подал в суд на Ника Сили, который спародировал его голос. Сумма иска исчисляется несколькими миллионами долларов.

