Певец Панайотов рассказал, с чем связан ошеломительный успех Пугачевой

Певец Александр Панайотов принял участие в фестивале «Таврида». В интервью для сайта kp.ru исполнитель рассказал, как начинающим артистам получить известность и с чем связан успех Аллыы Пугачевой.

Музыкант посетовал на то, что сейчас в музыкальной индустрии все больше создателей нацелены на заработок денег. По его словам, хорошие певцы могут смотивировать авторов создавать качественные песни.

«В свое время, например, Алла Пугачева нашла своих авторов, и у них был стимул для нее писать. У нас и сейчас есть хорошие исполнители, но голоса не в такой цене, как раньше. Сейчас каждый может назвать себя музыкантом, набивая биты на кухне. Но это не музыка», — заявил Панайотов.

Он посоветовал молодым исполнителям верить в себя. В таком случае выйдет добиться успеха в музыкальной карьере.