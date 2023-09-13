Знаменитости 13 сентября 2023, 18:59 Певец Олейников рассказал, что Лановой имел безупречное воспитание и не жаловался на плохую погоду во время съемок

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Певец, поэт и композитор Максим Олейников в беседе с изданием «Абзац» рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с народным артистом СССР Василием Лановым.

Для Ланового роль в клипе Олейникова «Память времен» стала последней.

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По словам композитора, Лановой имел безупречное воспитание. Он не высказал ни одной претензии после просмотра клипа и даже не пожаловался на плохую погоду.

«Мы в парке Победы снимали — холод страшный. Ничего, не возмущается. Надо так? Встану так. Без проблем. <…> Просто по Арбату и пошел, отснялся. Вот величие актера», — добавил Олейников.