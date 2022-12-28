28 декабря 2022, 18:47
Певец Олег Газманов рассказал о своих традициях при праздновании Нового года
Салат оливье с добавлением яблок украсит новогодний стол певца
Известный российский исполнитель Олег Газманов рассказал о своих традициях при праздновании Нового года. В этом году на праздничном столе Газманова будет салат оливье с добавлением яблок, сообщил сайт teleprogramma.pro.
В новогоднюю ночь в семье Газманова принято пить лимонад, затапливать баню и прогуливаться с собаками. Свои традиции сам певец назвал весьма банальными. Под новогоднюю елку семья ставит различные подарки.
Реклама
Также исполнитель поделился, какой подарок считает самым памятным и драгоценным. Таким подарком является то, что его семья нарядила красивую елку.
Реклама
Не обойдется праздник и без самого традиционного новогоднего салата. По словам Газманова, его семья приготовит целое корыто оливье.
Новый год
Реклама
Реклама