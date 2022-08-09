Певец Niletto нецензурно попросил фанатов покинуть съемочную площадку

Российский исполнитель Niletto нецензурно попросил фанатов прекратить съемку на телефоны. Об этом рассказали в Telegram-канале «Подъем».

Поклонники певца пришли в парк Екатеринбурга по приглашению исполнителя. Там Niletto вел съемки своего документального фильма. Одной из сцен должна была стать совместная тренировка с фанатами в Зеленой роще.

Однако мероприятие пошло не по плану. Певец возмутился, что участники фан-встречи встали кучкой и начали снимать его на телефон.

«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше», — обратился Niletto к фанатам.

В противном случае он нецензурно попросил поклонников покинуть территорию встречи вместе с камерой.

Чуть позже певец обратился к фанатам в соцсетях. Он призвал внимательнее читать условия встреч с ним. Он напомнил, что ранее предупреждал, что встреча подразумевала тренировку, а не фотосессию с ним.