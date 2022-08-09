Певец Niletto нецензурно попросил фанатов покинуть съемочную площадку
Певец Niletto матом выразил возмущение нежелательными камерами на съемках фильма
Российский исполнитель Niletto нецензурно попросил фанатов прекратить съемку на телефоны. Об этом рассказали в Telegram-канале «Подъем».
Поклонники певца пришли в парк Екатеринбурга по приглашению исполнителя. Там Niletto вел съемки своего документального фильма. Одной из сцен должна была стать совместная тренировка с фанатами в Зеленой роще.
Однако мероприятие пошло не по плану. Певец возмутился, что участники фан-встречи встали кучкой и начали снимать его на телефон.
«Вот сейчас все, кто снимает, сделайте 10 подтягиваний, и снимаете дальше», — обратился Niletto к фанатам.
В противном случае он нецензурно попросил поклонников покинуть территорию встречи вместе с камерой.
Чуть позже певец обратился к фанатам в соцсетях. Он призвал внимательнее читать условия встреч с ним. Он напомнил, что ранее предупреждал, что встреча подразумевала тренировку, а не фотосессию с ним.