Певец Николай Носков в третий раз станет дедушкой

Композитор рассказал, что его дочь Екатерина вновь беременна. На этот раз в семье Носкова родится мальчик.

«И самое, пожалуй, важное и радостное событие — недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение — третьего внука», — процитировал артиста сайт «Утро.ру».

Мужчина отметил, что отпразднует Новый год в кругу родных людей. На торжестве будут присутствовать супруга Марина, и дочь со своими детьми. Экс — солист группы «Парк Горького» поблагодарил поклонников за поддержку и любовь к его песням.