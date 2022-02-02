Певец Navai назвал Баку «борделем» и нарвался на угрозы

Певец Navai во время выступления сказал вместо «Баку» означающее «бордель» нецензурное слово. За это оскорбленные азербайджанцы стали угрожать ему расправой.

Исполнитель выступал вместе с Эмином Агаларовым на открытии караоке Divas. Во время исполнения песни «Сбежим в Баку» молодой человек выкрикнул матерное слово, которое на азербайджанском языке означает «бордель».

Жители Баку посчитали, что певец сравнил столицу Азербайджана с борделем. Они стали писать ему сообщения с угрозами расправы и оскорблениями, сообщил Super.ru. Сначала Navai назвал видео выступления монтажом, но потом принес свои извинения. Он записал видеообращение, в котором показал, какой бордель имел в виду.

«Я опьянел и устал петь, предложил ребятам сходить в „мужской клуб“ (бордель), который как раз находится напротив. Все мы понимаем, что это место люди называют не „мужским клубом“, а совсем другим словом. Я хочу извиниться перед вами», — сказал молодой человек.

Он добавил, что сначала стыдился признаться, что действительно употребил нецензурное слово. При этом отметил, что имеет чувство совести и стыда. По словам исполнителя, он никогда бы не назвал борделем столицу своей страны.