Певец Муромов: я не говорил, что Пугачева «загубила» мою карьеру

Муромов признался, что его слова переврали, и он никогда не мог сказать, что Пугачева «загубила» его карьеру.

«Меня возмутило, что это раздули и каждый по-своему это трактует. Задушила, утопила, погубила. Ну, боже мой, что за глупость такая. У нас с ней нормальные отношения», — уверил артист.

Он признал, что «Алла дергала за ниточки, и многих людей не стало». Однако подчеркнул, что, если и говорил подобное, то только о самом себе. При этом Муромов подчеркнул, что уважительно относится к Пугачевой, однако пути у них разные.

«Я не из ее тусовки. Вокруг нее люди, которые поют ей комплименты и дифирамбы», — объяснил артист.

Он рассказал, что карьеру на телевидении и радио ему действительно не позволили сделать.

«В „Огоньках“ меня никогда не было. В знаковых концертах меня тоже не бывает. Хотя народ всегда этому удивляется. Мало того, меня даже приглашают на концерт какой-нибудь в Кремлевский дворец, а потом вдруг говорят, что Первый канал его перекупил, и поэтому вас не будет», — рассказал певец.

По словам Муромова, популярность ему принесла эпоха аудиокассет: «С кассетовой сетью бороться было невозможно <...> На радио — нет, на телевидении — нет, а вот кассеты есть, откуда, собственно, пошли „Яблоки на снегу“».

«Я не оправдываюсь. Я разъясняю. А утопить и погубить меня — невозможно», — решительно заявил артист.

На вопрос о появлении программах телеведущего Андрея Малахова он ответил, что появляется там, куда его приглашают.

«Малахов на это все смотрит по-другому. Наверное поэтому он с Первого канала и ушел, — предположил Муромов. — Ему большое спасибо. Он хотя бы что-то делает. Людям помогает».

Певец признался, что не уверен, будет ли проводить какие-то публичные мероприятия к своему семидесятилетию.

Ранее «360» писал о скандальном интервью Михаила Муромова, в котором он обвинил Аллу Пугачеву в загубленной карьере.