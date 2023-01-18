18 января 2023, 18:10
Певец MiyaGi вновь стал папой. У него родился сын
Музыкант Азамат Кудзаев, более известный под псевдонимом MiyaGi, снова стал папой. Супруга подарила ему сына. Об этом сообщило РИА ФАН.
Информация о появлении новорожденного появилась в социальных сетях. Какое имя дали ребенку, пока не сообщается.
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На данный момент мужчина воспитывает дочь Самиру. Девочка родилась в 2020 году. Первый ребенок музыканта погиб в 2017 году. Мальчик случайно выпал из окна.
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