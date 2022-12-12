Знаменитости 12 декабря 2022, 13:56 Певец Митя Фомин раскрыл смысл своего образа на премии «Золотой Граммофон» Telegram

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Российский исполнитель Митя Фомин появился на церемонии награждения музыкальной премии «Золотой Граммофон» в белоснежном костюме. О причинах выбора такого образа певец рассказал в беседе с Nation News.

По словам Фомина, его костюм был изготовлен специально для премии в одном экземпляре ростовским брендом ателье. Рукава пиджака украсили яркие разноцветные ленты, напоминающие узелки желаний.

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Певец отметил, что эти ленты наполнены буддистской историей с преобладанием дзена. Помимо таких акцентных деталей образ дополняла белоснежная шляпа.

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Отмечается, что Митя Фомин стал обладателем статуэтки «Золотого Граммофона» за песню «Полутона». Такую награду на этой премии артист получает уже в шестой раз.