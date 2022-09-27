Певец Михаил Гребенщиков отреагировал на частичную мобилизацию | 360°

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Певец Михаил Гребенщиков отреагировал на частичную мобилизацию

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Музыкальный продюсер и певец Михаил Гребенщиков готов присоединиться к ВС РФ, если его призовут в рамках проходящей частичной мобилизации. Об этом написало ИА Nation News.

Он заявил, что не видит причин бояться мобилизации.

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«Я вообще-то давал присягу и служил, а в данный момент в отставке. Я специалист в своей области — командир стрелковых отделений. Как я могу относиться еще к мобилизации? Родина в опасности! Если меня призовут, я буду вместе со всеми в рядах ВС РФ», — подчеркнул музыкант.

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Гребенщиков также добавил, что многие его знакомые «сбежали за границу» после начала спецоперации.

Частичная мобилизация в РФ

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