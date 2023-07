Знаменитости 06 июля 2023, 19:23 Певец Мартин Стивенс умер на 70-м году жизни

Известный канадский поп-исполнитель, звезда эпохи диско Мартин Стивенс скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил сайт CBC.

Отмечается, что на данный момент о причине смерти исполнителя никакой информации нет.

Как сообщил сайт aif.ru, кавер-версия песни Love Is in the Air принесла музыканту номинацию на премию «Джуно» как самый продаваемый сингл. Свой дебютный альбом Мартин Стивенс выпустил в 1978 году.