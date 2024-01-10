Знаменитости 10 января 2024, 18:00 Певец Маршал сказал, что ему жаль участников «голой» вечеринки Ивлеевой

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Заслуженный артист России Александр Маршал прокомментировал «голую» вечеринку, которую устроила Анастасия Ивлеева, и сказал, что ему жаль ее участников. Об этом рассказал «Абзацу» в рамках проекта «Так сказать».

По словам артиста, те, кто пришел на скандальную вечеринку, — это детишки антихриста. Большинство при этом прекрасно понимают, что поступают неправильно.

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«Я их не осуждаю, они несчастные люди, мне их жаль, вот и все. Поэтому как бы там ни было, что бы ни было, я просто уверен, что справедливость, добро, любовь восторжествуют», — добавил Маршал.

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