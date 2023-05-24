Знаменитости 24 мая 2023, 10:23 Певец Маликов назвал умение идти на компромиссы главным секретом долгого и счастливого брака

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Российский певец Дмитрий Маликов со своей женой Еленой вместе уже 30 лет. Секретами счастливого и долгого брака исполнитель поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам артиста, для сохранения союза партнеры должны уметь уступать, быстро прощать и идти на компромиссы. Также Маликов признался, что у них с супругой разные характеры, и именно умение во время ссор идти навстречу друг другу помогает им выстроить гармоничные отношения.

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Певец отметил, что за долгие годы семейной жизни супруги стали похожи внешне.