Певец Максоло заявил, что Конор Макгрегор должен сидеть в тюрьме

Итальянский певец Бенджи Максоло рассказал о подробностях конфликта между диджеем Франческо Факинетти и бойцом ММА Конором Макгрегором. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

По словам Максоло, инцидент произошел на вечеринке в Риме, где присутствовали Факинетти с женой и Макгрегор. Супруга музыканта сообщила, что устала и хочет пойти спать, что не понравилось бойцу — он хотел продолжать веселиться и стал уговаривать девушку остаться. В ситуацию вмешался Факинетти, за что получил удар в лицо от Макгрегора.

Максоло, ставший свидетелем конфликта заявил, что Макгрегор опасен для общества и должен сидеть в тюрьме.

«Он разбил лицо Франческо, было много крови. Мы просто убежали через запасной выход. Я на стороне Франческо, и если мне нужно будет явиться в суд для дачи показаний, я это сделаю», — сказал Максоло.