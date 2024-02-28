Знаменитости 28 февраля 2024, 18:34 Певец Майданов признался, что Крым стал для него самым любимым местом в России

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Российский певец Денис Майданов назвал Крым своим самым любимым местом в России. Полуостров поистине является жемчужиной страны, рассказал он на премии «Золотой граммофон», сообщил сайт Piter.tv.

Артист признался, что постоянно приезжает в Крым со своей семьей на машине. Так удобнее рассматривать все исторические и природные места, которые есть на полуострове.

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«Это жемчужина России, куда нужно обязательно всем приезжать. В Крыму, как только определенные события закончатся, турпоток вновь возрастет», — отметил Майданов.