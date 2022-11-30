30 ноября 2022, 13:55
Певец Лоза заявил, что Little Big вряд ли прославятся в США
Исполнитель Юрий Лоза считает, что группа Little Big вряд ли сможет завоевать популярность в США. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Лоза отметил, что в Штатах большое количество местных артистов, поэтому конкурировать с ними сложно. Также он уверен, что группе для раскрутки необходимы известный продюсер и большое количество денег, уточнила НСН.
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«Сейчас российским музыкантам попасть на вершину этого Олимпа архисложно», — подчеркнул музыкант.
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Музыка
Юрий Лоза
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