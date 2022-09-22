Певец Лоза посоветовал знаменитостям не мешать людям выполнять боевые задачи в мобилизацию | 360°

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Певец Лоза посоветовал знаменитостям не мешать людям выполнять боевые задачи в мобилизацию

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В России объявили частичную мобилизацию. В связи с этим у многих знаменитостей возник вопрос, заберут ли их на фронт. Певец и композитор, автор бессменного хита 1980-х «Плот» Юрий Лоза рассказал, что делать звездам в сложившейся ситуации. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам Лозы, главная задача звезд сейчас заключается в том, чтобы не мешать военным исполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что на данный момент информации о том, что артистов начали призывать на фронт, не поступало.

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«Мне на передовой, там, где идут боевые действия, делать нечего, я буду там только мусор убирать», — заявил исполнитель.

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Юрий Лоза

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