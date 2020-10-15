15 октября 2020, 16:27
Певец Лоза получил благодарность от Путина
Певец Юрий Лоза получил официальную благодарность от президента России Владимира Путина. Как сказано в документе, глава государства отметил заслуги музыканта «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», пишет сайт «МК».
Однако Лоза стал героем новостей не только из-за этого события. Певец объявил войну песенному шоу «Голос», на котором участница выступила с его композицией «Плот». Лоза заявил, что намерен подать в суд, так как разрешения на использование песни не давал. Тем не менее пока исполнитель не определился с ответчиком, а потому иск не подал. Лоза заявил, что хочет получить от девушки доказательства того, что «Плот» ей навязали на конкурсе, а не она сама выбрала его.
Жители Советского Союза узнали о Юрии Лозе в 1977 году, когда он пел в группе «Интеграл», спродюсированной Бари Алибасовым. Но пик популярности для Лозы наступил в начале 90-х. Песню «Плот» можно назвать одной из самых известных его композиций.