Знаменитости 24 ноября 2023, 12:39 Певец Клявер признался, что не любит ходить в караоке

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Российский певец, музыкант Денис Клявер признался, что не любит ходить в караоке. Если артист и пел там, то высоких баллов не получал, сообщил сайт spb.mk.ru.

При этом музыкант в целом относится к такому формату развлечений крайне положительно. Он подчеркнул, что это «отличная возможность для людей оттянуться, кайфануть». В караоке не важны ноты, идеальное звучание и какое-то музыкальное образование.

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«Ведь есть такое понятие — как право голоса, и вот как раз люди, у кого это не является основной профессией, абсолютно у любого это право существует в караоке», — отметил Клявер.