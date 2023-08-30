30 августа 2023, 12:15
Певец Клявер признался, что активно участвует в школьной жизни сына
Российский певец, участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер принимает активное участие в школьной жизни младшего сына Даниэля. Об этом артист рассказал сайту Teleprogramma.pro.
По словам музыканта, он присутствует во всех родительско-учительских чатах и пытается вникать во все школьные проблемы. Певец подчеркнул, что у его сына замечательный педагог в школе, которая умеет заинтересовать учеников.
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Клявер также отметил, что Даниэль растет творческим, артистичным человеком, который любит привлекать внимание публики.
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