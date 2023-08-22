Знаменитости 22 августа 2023, 13:36 Певец Кипелов рассказал, что для поддержания здоровья ходит за грибами и регулярно занимается спортом

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Советский и российский рок-музыкант, композитор Валерий Кипелов регулярно занимается спортом и ходит в лес за грибами для поддержания здоровья и сохранения молодости. Об этом певец рассказал сайту «КП-Воронеж».

Кипелов подчеркнул, что всегда старается держать тело в тонусе и проводить утренние тренировки, включая растяжку и упражнения с гантелями. Также артиста «заряжают» походы в лес за грибами.

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Кроме того, Кипелов в свои 65 лет ежедневно проходит пешком не менее пяти километров.