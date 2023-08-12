Знаменитости 12 августа 2023, 05:12 Певец Юрий Лоза усомнился в полете Пересильд в космос, так как Земля плоская Певец Лоза: Пересильд не летала в космос, так как Земля плоская РИА «Новости»

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Актриса Юлия Пересильд не летала в космос для съемок в фильме «Вызов», заявил российский перец Юрий Лоза. Он уверен, что Земля плоская. Об этом Лоза заявил в эфире радио «Комсомольская правда» в передаче «Настоящий Хит-Парад».

Исполнитель также уверен, что полет Юрия Гагарина мог быть снят в студии, как и его знаменитое «Поехали!».

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«Я давно придерживаюсь версии „плоской Земли“, созданной Богом.<…> Успел понять, что вода не загибается, она не может огибать Землю, как нам рассказывают. Потому что это противоречит свойствам воды», — заявил Лоза.

Как устроена Земля на самом деле, певец не смог объяснить, так как об этом нет данных. Он заявил, что съездил бы на край Земли, но туда не дают проехать. Все исследования и все путешествия туда запрещены Международной конвенцией. То пространство под «куполом», которое все называют космосом, по словам Лозы — запретная тема.

По поводу полета Пересильд в космос певец заявил, что было или не было — неизвестно.