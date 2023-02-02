02 февраля 2023, 02:07
Певец Юрий Лоза рассказал, почему не празднует свой день рождения
Известный российский исполнитель Юрий Лоза празднует свой 69 день рождения. О своем нежелании каждый год отмечать этот праздник певец рассказал в беседе с РИА ФАН.
По словам артиста, после наступления 50 лет уже не хочется праздновать свой день рождения каждый год. Для певца нет никакой разницы между обычными буднями и днем именин.
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Однако Лоза не исключил, что захочет отпраздновать свой юбилей в следующем году.
Музыка
Юрий Лоза
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