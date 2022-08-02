Певец Юрий Лоза поддержал верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли

Опрос ВЦИОМ показал, что 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Их поддержал музыкант Юрий Лоза, который в разговоре с Life назвал причиной таких мнений интернет.

По словам певца, в интернете очень много фейковой информации. Он призвал для понимания этого изучить не только официальные источники.

«Сколько можно рассказывать людям всякие байки? Зайдите в Интернет — увидите кучу роликов, которые говорят нам о том, что доктрина, которую нам пытаются донести, начиная с Коперника, неверна», — прокомментировал Лоза.