Певец Юлиан раскрыл секрет своего экстремального похудения на шоу у Леры Кудрявцевой

Телеканал НТВ 18 июня будет транслировать шоу «Секрет на миллион», гостем в котором стал российский певец Юлиан. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала телеведущая Лера Кудрявцева. Она отметила, что артист во время передачи раскроет секрет своего экстремального похудения, в котором ему за три месяца удалось сбросить 26 килограммов.

Известно, что резкие колебания в весе привели певца к серьезным проблемам со здоровьем.

«К счастью, сейчас Юлиан в порядке. Он великолепно выглядит и полон планов на будущее. Певец неоднократно говорил, что хочет стать отцом, но Анастасия (бывшая супруга) подарить ему малыша не смогла, а становиться отцом-одиночкой Юлиан не готов — он сам признался в этом во время эфира. Хочется пожелать певцу поскорее встретить ту единственную, что родит ему и сына, и дочь. Потому что мечты, особенно такие заветные, личные, обязательно должны сбываться», — сказала Кудрявцева.

Во время эфира гость расскажет, из-за чего он несколько лет назад сильно располнел, о проблемах со здоровьем и об опасном для жизни способе сбросить вес.