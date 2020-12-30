Певец Юлиан раскритиковал жалобы коллег на финансовые трудности

По данным «Газеты.ru», исполнитель также сидит без концертов с марта. Ему пришлось закрыть свою интернет-радиостанцию. Тем не менее, Юлиан заявил, что ему стыдно за своих коллег, «которые ревут, что остались без концертов».

«Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег», — посоветовал он.

Сам Юлиан также решил заняться бизнесом во время пандемии. Он открыл кафе в Суздале.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что во время пандемии коронавируса у него начались проблемы с финансами.

Он не уволил за это время ни одного человека и продолжает выплачивать зарплату, в то время как доходы значительно упали.

«Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят», — рассказал Лазарев и уточнил, что его заработок серьезно уменьшился.