Знаменитости 15 августа 2023, 16:13 Певец Юлиан признался, что отметит свой юбилей в узком кругу

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Российский эстрадный певец, заслуженный артист России Юлиан празднует свой 50-летний юбилей 15 августа. О том, как певец собирается отмечать свой праздник, рассказала «Газета.Ru».

Юлиан отпразднует свой день рождения в узком кругу семьи. По словам певца, многие его близкие друзья находятся в отпусках и разъездах, поэтому юбилей планируется отметить повторно еще и осенью.

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Юлиан отметил, что концерт к своему 50-летию пройдет в Театре эстрады в следующем году.