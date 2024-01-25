Знаменитости 25 января 2024, 18:06 Певец IVAN: любовь поможет сердцееду превратиться в примерного семьянина

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Даже самый отчаянный ловелас и сердцеед сможет стать примерным семьянином, если встретит настоящую любовь. Так считает певец IVAN, сообщил Пятый канал.

По словам артиста, зачастую мужчины пытаются ухаживать за каждой встречной женщиной из-за отсутствия определенности в жизни, сообщили «Дни.ру».

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«Много ситуаций, поэтому не могу говорить за всех. Но я думаю, что это именно так. Если влюбится, найдет ту самую, то ничто его не собьет с пути», — отметил исполнитель.