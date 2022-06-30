Певец и депутат Денис Майданов встретился с участниками проекта «Голос Удмуртии»

Певец и депутат Госдумы Денис Майданов посетил Ижевск и встретился с участниками песенного фестиваля «Голос Удмуртии». Об этом сообщило издание IzhLife.

Майданов ответил на вопросы участников фестиваля и победителей конкурса «Голос Ижевска» и поделился опытом с начинающими музыкантами. Он отметил важность таких проектов и призвал музыкантов отправлять заявки на участие.

«Хочу сказать огромное спасибо за „Голос Удмуртии“, за этот проект, который разогнался так здорово, что в этом году уже идет по всей республике с отборочными турами в разных городах. Надеюсь, что он станет стартовой площадкой для многих новых музыкантов», — сказал певец.