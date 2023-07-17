Знаменитости 17 июля 2023, 23:47 Певец Григорий Лепс рассказал, что послужило причиной развода с женой Певец Григорий Лепс заявил, что развелся с женой из-за своего предательства

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Певец Григорий Лепс отпраздновал свое 61-летие масштабным концертом в «Крокусе». Он презентовал новый альбом, который, по словам исполнителя, близко связан с его жизнью. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Журналисты спросили у Лепса, какая из новых песен является для него самой глубокой. Певец выделил трек «Предатель». Он признался, что история основана на его личной трагедии. Лепс заявил, что развод с женой произошел из-за предательства с его стороны.