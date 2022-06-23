Певец Глызин назвал Шатунова «святым человеком»

Певец Алексей Глызин поделился воспоминаниями об умершем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове, передала «Вечерняя Москва».

«Это был святой человек из всей когорты этого гребаного шоу-бизнеса, который стоял особняком и никогда не участвовал в этих грязных скандалах, которые там были», — рассказал он.

Певец отметил, что Шатунов был добрым, несмотря на тяжелое детство. Он вел здоровый образ жизни — не пил и не курил — но при этом у артиста все же были проблемы со здоровьем.

«У него был гайморит в последнее время, часто лежал под капельницей», — рассказал Глызин.

Он отметил, что смерть Шатунов кажется ему особенно кошмарной на фоне отсутствия вредных привычек у артиста.

Певица Лолита Милявская рассказала, что Шатунов был очень обаятельным и приятным человеком. Она отметила, что многие артисты сначала не воспринимали музыкальную деятельность Шатунова серьезно, но «он победил презрительное отношение музыкантов к „Ласковому маю“ своим обаянием».

Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.