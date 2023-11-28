28 ноября 2023, 15:42
Певец Филипп Киркоров рассказал, что занимается спортом под присмотром инструкторов
Для поддержания тела в хорошей форме певец российской эстрады Филипп Киркоров регулярно занимается спортом. Тренировки артист проводит под присмотром фитнес-инструкторов, сообщил сайт News.ru.
Киркоров также подчеркнул, что фитнес и занятия спортом помогают ему скорректировать фигуру.
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Артист отметил, что в прошлом на его форме плохо сказалось неправильное питание с употреблением газированных напитков и бутербродов.
Филипп Киркоров
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