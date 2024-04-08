Эксклюзив 08 апреля 2024, 21:44 Певец Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и прекратил выходить на связь Источник «360»: заслуженный артист Чечни Кунгуров пригрозил покончить с собой «ВКонтакте»

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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и перестал выходить на связь. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге.

По словам собеседника, Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит.

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Источник добавил, что обеспокоенная супруга артиста заявила, что официально певец на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но находился под наблюдением специалиста в платной клинике.

Для выяснения всех обстоятельств и установления состояния певца по указанному адресу выехала группа спасателей, которые взяли с собой сотрудников психологической службы на всякий случай.