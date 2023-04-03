Знаменитости 03 апреля 2023, 13:49 Певец Элвин Грей пострадал в ДТП во время съемок клипа

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Заслуженный артист Республики Башкортостан, российский певец Элвин Грей попал в аварию во время съемок видеоклипа. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на социальные сети артиста.

На прикрепленных к публикации кадрах видно, как автомобиль переворачивается набок и рука исполнителя оказывается зажатой между машиной и асфальтом.

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Отмечается, что из-за полученной в аварии травмы певец перенес несколько своих концертов.