03 апреля 2023, 13:49
Певец Элвин Грей пострадал в ДТП во время съемок клипа
Заслуженный артист Республики Башкортостан, российский певец Элвин Грей попал в аварию во время съемок видеоклипа. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на социальные сети артиста.
На прикрепленных к публикации кадрах видно, как автомобиль переворачивается набок и рука исполнителя оказывается зажатой между машиной и асфальтом.
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Отмечается, что из-за полученной в аварии травмы певец перенес несколько своих концертов.
ДТП
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