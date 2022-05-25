Певец Елистратов признался в том, что имеет внебрачного ребенка

Солист поп-группы Revolvers, пародист, актер, мастер дубляжа Алексей Елистратов, который озвучивал российскую версию Гарри Поттера, признался, что имеет внебрачного ребенка. Такой информацией он поделился на презентации диска ремиксов на песню Кати Гусевой «Папик», который вышел при поддержке Юлии Корелиной и JKAgency. Об этом сообщили «Дни.ру».

«У меня есть внебрачный сын Егор, который родился в 2007 году, сегодня ему уже 15 лет», — признался исполнитель.

Он выразил сожаление в том, что редко общается с ребенком, матерью которого стала коллега Елистратова по кино. По его словам, в последнее время отношения с сыном стали постепенно налаживаться, однако иногда мальчик даже не отрывается от компьютера, чтобы встретить отца.