Певец Дмитрий Майданов решил стать депутатом

Певец Дмитрий Майданов собрался развивать молодежную политику в нашей стране. Для этого он будет баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа.

«Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране. На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия», — цитирует РИА «Новости» слова Майданова.

Музыкант отметил, что собирается развивать молодежную политику в России. По его словам, по этому направлению есть много полезных программ и предложений. Собеседник агентства подчеркнул, что хочет заниматься патриотической деятельностью, ликвидировать разрыв поколений и воспитывать молодежь на важных ценностях.

«Будущее наших детей, будущее нашей молодежи, наверное, один из важнейших векторов, которые я хотел бы отрабатывать», — добавил Майданов. Певец рассказал, что Одинцовский округ для него родной — он в нем живет.

В конце марта прошлого года после объявления режима самоизоляции Денис Майданов спел на балконе многоэтажки в Одинцове. Так он решил поддержать людей, которые были вынуждены сидеть в своих квартирах из-за первой волны коронавируса.