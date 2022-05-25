Певец Данко рассказал о женщине, ради которой стал знаменитым

Певец Данко на шоу «Секрет на миллион» рассказал о женщине по имени Злата, из-за которой захотел стать популярным. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Исполнитель отметил, что эту женщину нельзя назвать музой или вдохновительницей. Наоборот, она никогда в него не верила и считала, что артист ничего не добьется в жизни. Это происходило много лет назад, когда Данко еще не стал знаменитостью.

«Я стал звездой, потому что хотел доказать Злате, что я не полное ничтожество», — заключил артист.