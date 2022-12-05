Знаменитости 05 декабря 2022, 22:13 Певец Данко поддержал Лепса после драки в баре Санкт-Петербурга

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Фанатов Григоря Лепса потрясла новость о том, что музыкант подрался с посетителями бара в Санкт-Петербурге. Певец Данко поддержал своего коллегу, сообщил сайт kp.ru.

По словам Данко, здоровью Лепса в этом возрасте можно только позавидовать. Он назвал ситуацию с дракой совершенно нормальной.

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«Артист — тоже человек, обычный дядька. Может, его спровоцировали, вывели из себя — что теперь, молчать что ли?» — отметил исполнитель.

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