05 декабря 2022, 22:13
Певец Данко поддержал Лепса после драки в баре Санкт-Петербурга
Фанатов Григоря Лепса потрясла новость о том, что музыкант подрался с посетителями бара в Санкт-Петербурге. Певец Данко поддержал своего коллегу, сообщил сайт kp.ru.
По словам Данко, здоровью Лепса в этом возрасте можно только позавидовать. Он назвал ситуацию с дракой совершенно нормальной.
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«Артист — тоже человек, обычный дядька. Может, его спровоцировали, вывели из себя — что теперь, молчать что ли?» — отметил исполнитель.
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