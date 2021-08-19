Певец Данко не поверил в болезнь МакSим

Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, усомнился в том, что болезнь певицы МакSим является правдой. По его мнению, информация об этом является не более, чем пиар-ходом. Об этом сообщило «Утро.ру».

МакSим оказалась в больнице в середине июня этого года. Девушку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы. Здоровье певицы начало улучшаться в июле. Девушка очнулась от комы, а спустя месяц врачи разрешили ей вернуться домой.

Однако не все представители шоу-бизнеса поверили в чудесное исцеление девушки. В числе этих людей оказался и Данко. Певец рассказал, что история о болезни девушки с самого начала вызвала у него подозрения. Он предполагал, что через некоторое время звезда вернется и даст большой концерт.

«Если бы я был пиарщиком певицы, то сделал бы все именно так. Хотя в данном случае МакSим стоило бы поменять пиарщика», — заявил Фадеев.

Артист подчеркнул, что такое мнение является лишь его предположением. У него нет стопроцентной уверенности в том, что болезнь певицы являлась способом пропиариться.